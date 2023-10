Monster Truck Racing Arena é um jogo de corrida 3D desenvolvido pela Brain Software. Sentir. a adrenalina e a adrenalina correndo em suas veias com os poderosos monster trucks que este jogo apresenta. São 16 níveis desafiadores para você praticar e melhorar, ao mesmo tempo em que ganha dinheiro para comprar novos caminhões. Dirija e dirija - WASD ou teclas de seta Boost - Shift O Monster Truck Racing Arena foi criado pela Brain Software. Eles têm outros jogos emocionantes de corrida e esportes em Poki: Fortride: Open World, 2 Player City Racing, Just Park It 12, Extreme Off Road Cars e Car Drift Racers 2.

poki.com

