Cartoon Racers: North Pole é um jogo de corrida de carros 3D criado pela Brain Software. Com gráficos impressionantes que impressionarão a todos, independentemente de gostarem ou não de dirigir, Cartoon Racers mistura os elementos mais divertidos das corridas realistas com arenas exageradas com tema de inverno. Se você é fã de carros coloridos e estradas geladas, este é o jogo perfeito para você. Você está pronto para aproveitar a emoção de descer uma colina virtual nevada?Gás - Tecla de seta para cimaDireção - Teclas de seta para esquerda e direitaVoltar - Tecla de seta para baixoRedefinir - HCartoon Racers: North Pole é criado pela Brain Software. Jogue seus outros jogos em Poki: Fortride: Open World, Extreme Off Road Cars 3: Cargo, Monster Truck Shadow Racer, Just Park It 12 e 2 Player City Racing

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Cartoon Racers: North Pole. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.