Extreme Off Road Cars 3: Cargo é um jogo de simulador de direção de caminhão onde você é responsável por entregar diversas cargas e pacotes nos destinos certos. Tenha cuidado, pois este jogo testará suas habilidades de direção com obstáculos, terrenos acidentados e perigos ambientais. Você desbloqueará novas áreas e veículos se tiver sucesso em seu trabalho. Você consegue praticar para ser o melhor motorista de caminhão do mundo?Deixe sua carga no destino certo.Freio - Tecla de espaço Dirigir - Teclas de seta Girar câmera - Botão esquerdo do mouseExtreme Off Road Cars 3: Cargo é criado pela Brain Software. Confira o outro jogo deles, Just Park It 11 no Poki!

