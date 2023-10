2 Player City Racing é um jogo de simulador de corrida de carros no qual você dirige por toda a cidade conforme desejar. Você pode jogar sozinho no modo single-player, mas também pode se divertir dirigindo com seus amigos se escolher o modo para dois jogadores. Se você está animado com a ideia de dirigir em alta velocidade pela cidade, simule essa sensação em 2 Player City Racing! Você consegue vencer todos os seus oponentes até a linha de chegada e vê-los comer sua poeira?Avançar - tecla de seta W ou para cima Voltar - tecla de seta S ou para baixo Mudar de direção - teclas de seta A/D ou esquerda/direita2 Player City Racing é criado por Brain Programas. Confira seus outros jogos Just Park It 11 e Extreme Off Road Cars 3: Cargo on Poki!

Site: poki.com

