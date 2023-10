Moto Trial Racing 2 é um jogo de corrida de motocross aventureiro onde você pode jogar contra o computador ou no modo dois jogadores contra um amigo! Suba e desça montanhas, em pistas e saltos difíceis para provar quem é o melhor campeão do Moto Trial. Este jogo de corrida para dois jogadores permite que você ganhe dinheiro para desbloquear motos novas e mais rápidas, para que você possa levar suas habilidades de motocross para o próximo nível. Comece com o modo fácil e vá avançando até o difícil! Controles: Jogador 1: SFED - Condução/direção Mudança - Nitro WR – Chutar oponentes C-Reaparecimento Único jogador/Jogador 2: Teclas de seta - Dirigir/direcionar Barra de espaço - Nitro NM – Chutar oponentes H – Reaparecimento Sobre o criador: Moto Trial Racing 2 foi criado pela Brainsoftware. Eles também são os criadores da série Parking Fury 3D e de muitos outros jogos.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Moto Trial Racing 2. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.