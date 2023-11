3D Moto Simulator 2 é um jogo de corrida onde você dirige uma motocicleta em alta velocidade! No 3D Moto Simulator 2, você pode dirigir um piloto de rua, uma moto de motocross ou uma motocicleta da polícia. Experimente a visão em primeira pessoa para sentir como se estivesse andando em uma motocicleta em alta velocidade. Faça um cavalinho e pule de coelho para impressionar os outros pilotos! Bicicletas novas e brilhantes estão disponíveis, incluindo bicicletas cross, bicicletas de teste ou até mesmo uma poderosa bicicleta policial! Escolha entre três belos locais diferentes: uma cidade localizada em um deserto montanhoso, um extenso complexo urbano e um deserto árido. Compartilhe o jogo com seus amigos e joguem juntos!3D Moto Simulator 2 foi criado pela Faramel Games em outubro de 2016! Jogue seus outros jogos no Poki: 3D Car Simulator, Cars Thief, Cars Thief: Tank Edition, City Rider, Gangster Contract Mafia Wars, Hammer 2: Reloaded, Offroader V5, Slash the Rope e Top Speed ​​3D

Site: poki.com

