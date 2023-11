3D Car Simulator é um jogo de corrida onde você dirige veículos modificados em alta velocidade por todo o planeta! No 3D Car Simulator, você pode dirigir um carro de rali, um veículo policial exótico ou um muscle car. Os veículos de quatro rodas de alta velocidade têm aparência e comportamento diferentes uns dos outros. Mude o ângulo da câmera para obter vistas panorâmicas enquanto você navega! Experimente a visão em primeira pessoa para sentir como se estivesse andando em uma motocicleta em alta velocidade. Compartilhe o jogo com seus amigos e joguem juntos!3D Car Simulator foi criado pela Faramel Games em outubro de 2016! Jogue seus outros jogos no Poki: 3D Moto Simulator 2, Cars Thief, Cars Thief: Tank Edition, City Rider, Gangster Contract Mafia Wars, Hammer 2: Reloaded, Offroader V5, Slash the Rope e Top Speed ​​3D

Site: poki.com

