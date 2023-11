Flying Car Simulator é um jogo de direção 3D criado pela Blue Axis. Neste jogo, você pode dirigir livremente pela cidade ou voar direto se dirigir for muito chato para você. Aprecie a vista da cidade de cima enquanto passa pelos aros no ar para mostrar suas habilidades de voo e provar que você pode enfrentar um desafio. Existem vários carros para escolher, então escolha aquele que melhor se adapta a você. E não se esqueça de aproveitar o nitro para aumentar a velocidade!Dirigir - Teclas WASDVoar (ou pousar) - FBrake - Barra de espaçoNitro - ShiftFlying Car Simulator foi criado pela Blue Axis. Este é o primeiro jogo deles no Poki!

