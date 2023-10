Highway Bike Simulator é o melhor simulador de pilotagem de motocicleta, criado pela Brainsoftware. Voe pela estrada em velocidades alucinantes e passe por carros para marcar pontos. Veja até onde você pode durar em sua bicicleta! Ganhe dinheiro para melhorar e aprimorar sua bicicleta. Jogue Highway Bike Simulator no Poki para um passeio emocionante! Controles: Teclas de seta - Dirigir Mudança - Cavalinho Sobre o criador: O Simulador de bicicleta rodoviária foi criado pela Brainsoftware. Eles também são os criadores do Cartoon Mini Racing, War of Caribbean Pirates, da série Parking Fury 3D e muito mais!

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Highway Bike Simulator. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.