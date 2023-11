Não diga nada a este divertido jogo de simulador! Experimente as aventuras e desafios de um cavalo no país. Comece uma família e complete várias tarefas para melhorar sua vida. Porém, tenha cuidado! Existem criaturas perigosas que podem prejudicá-lo em sua busca. Controles: Teclas WASD/Setas - Mover Mudança - Executar Espaço - Salto Clique esquerdo do mouse - Ataque

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Horse Simulator 3D. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.