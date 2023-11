Duck Life 2 é um jogo de aventura onde você treina seu pato para correr em diversas disciplinas, como correr, voar, nadar e escalar para ser o melhor aventureiro de patos do mundo. Ganhe moedas treinando ou competindo com outros patos. Existem cinco locais para corridas: Escócia, Inglaterra, Egito, Havaí e Japão. Apenas certifique-se de que seu pato tenha resistência antes da próxima corrida, alimentando-o com sementes. E não se esqueça de gastar seu dinheiro suado em acessórios legais!Corrida - Use a tecla de seta para cima para pular. Voando - Use as setas esquerda e direita para guiar o pato. Natação - Use a seta para cima para pular, a seta para baixo para mergulhar e as setas para a direita e para a esquerda para se movimentar. Escalada - Use as setas esquerda e direita para pular entre as paredes do cânion.Duck Life 2 foi criado pela Wix Games, com sede no Reino Unido. Eles também são os criadores de Duck Life, Duck Life Adventure (Demo), Duck Life 3, Duck Life 4 e Duck Life: Battle. Jogue-os gratuitamente no Poki!

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Duck Life 2. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.