Ant Art Tycoon é um jogo inativo criado pela Wix Games. Você é o gerente de uma colônia de formigas artistas e seu trabalho é decidir por quanto cada pintura deve ser vendida. Ganhe dinheiro ajustando o preço de cada uma de suas peças de arte para maximizar seus ganhos com compradores em potencial. Certifique-se de não superfaturar as obras, ou as pessoas não as comprarão! Mas também não os venda abaixo do preço, porque você precisará do dinheiro. Você pode comprar formigas melhores, mais cores, telas maiores, bônus de velocidade e muito mais surpresas com o dinheiro que ganhou. Prepare-se para ser o galerista mais rico da cidade!Comprar - Botão esquerdo do mouse (ou toque com o dedo)Ant Art Tycoon foi criado pela Wix Games. Eles também são os criadores da série Duck Life, que inclui Duck Life, Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life: Battle, Duck Life Adventure (Demo), ducklife-space, Jellymoji, Jumphobia e Let's Roll.

Site: poki.com

