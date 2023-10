Doctor Acorn 2 é um jogo de habilidade criado pela Mini Duck Games. Ajude o Dr. Acorn a encontrar sua lanterna para que ele possa tratar seus pacientes esquilos! Dr. Bolota não consegue se mover sozinho, então você tem que ajudá-lo. Cada nível contém uma série de objetos, como ventiladores e almofadas de mola, que ajudam o Dr. Acorn a se mover. Cuidado com os obstáculos como espinhos, javalis e galinhas explosivas e vespas assassinas! Não se apresse e planeje seus movimentos com cuidado se quiser obter todas as 3 estrelas! Ligue e desligue os ventiladores para fazer o Dr. Acorn rolar. Clique nas nuvens para torná-las sólidas. Clique nos patos repetidamente para fazê-los aparecer. Tente pegar todas as três estrelas e escapar pelo portal amarelo. Interagir - Clique ou toque em um objeto para interagir com ele. Doctor Acorn 2 foi criado pela Mini Duck Games. Jogue seus outros jogos casuais no Poki: Doctor Teeth, Street Ball Jam e Rabbit Samurai

Site: poki.com

