Doctor Acorn 3 é um jogo de plataforma criado pela Mini Duck Games. Ajude uma família de pinguins a fazer um boneco de neve coletando um pouco de neve enquanto guia a bolota por cada nível com segurança. Toque nos objetos, jogue bolas de neve e continue avançando pelos obstáculos até ajudar todos os pinguins e desbloquear todas as conquistas! Evite inimigos como os javalis perigosos antes que eles comam o Doutor Bolota. Você quer construir um boneco de neve? Toque ou clique em um objeto no nível para interagir com ele. Certifique-se de que as partes do boneco de neve caiam para que os pinguins possam embalá-lo e enviá-lo para o pólo sul através da caixa de correio.Doctor Acorn 3 foi criado pela Mini Duck Games. Jogue seus outros jogos no Poki: Doctor Teeth 2, Doctor Teeth, Doctor Acorn 2, Fox Adventurer, Penalty Superstar, Rabbit Samurai e Street Ball Jam

Site: poki.com

