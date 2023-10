Rabbit Samurai é um jogo de habilidade criado pela Mini Duck Games. Balance, colete cenouras e salve seus amigos! Seu objetivo é encontrar e resgatar ratinhos da ratoeira na toca do lobo na terra verde. Embarque em uma aventura épica onde você poderá mostrar suas habilidades ninja com a ajuda de seu gancho e movimentos ágeis. Lance-se do canhão ninja foguete, colete cenouras e cristais, evite picos perigosos e salve todos os seus amigos ratos! Use o gancho - Toque ou mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse Rabbit Samurai foi criado pela Mini Duck Games. Jogue seus outros jogos casuais em Poki: Doctor Teeth e Street Ball Jam

