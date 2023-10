Boss Level Shootout é um jogo arcade onde você é um jovem jogador chamado Billy que é sugado para seu console retrô - e seu objetivo é derrotar todos os chefes do jogo. Cada chefe tem habilidades e personalidade diferentes, então você precisa estudar seus movimentos antes de atacá-los. Existem 10 níveis diferentes e 10 desafios de chefes diferentes. Após cada derrota bem-sucedida do chefe, você pode ganhar e gastar moedas para atualizar suas habilidades e armas. Certifique-se de correr rápido para poder evitar os ataques inimigos. Você tem a força e a agilidade necessárias para terminar todos os 10 níveis no Boss Level Shootout?Movimento - WAD ou teclas de setaAtirar - Z ou KEnter - Enter (Return)Boss Level Shootout foi criado pela Mini Duck Games. Jogue seus outros jogos no Poki: Doctor Acorn 3, Doctor Teeth 2, Doctor Teeth, Doctor Acorn 2, Fox Adventurer, Penalty Superstar, Rabbit Samurai e Street Ball JamVocê pode jogar Boss Level Shootout gratuitamente no Poki.Boss Level Shootout pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Site: poki.com

