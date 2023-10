Doctor Teeth 2 é um jogo de simulação com tema médico criado pela Mini Duck Games. Use uma variedade de ferramentas diferentes para limpar e cuidar dos dentes de seus pacientes. Você pode usar o ícone do estetoscópio se estiver travado e precisar de uma dica. Você pode aprender mais sobre higiene dental enquanto observa as reações divertidas do seu paciente enquanto joga este jogo. Você já quis ser dentista? Esta é a sua chance de vivenciar um dia na vida de um dentista!Toque ou clique em qualquer ferramenta que você vê na tela para equipá-la. Você pode manter pressionado o dedo ou o botão do mouse para aplicar a ferramenta na área que deseja tratar.Doctor Teeth 2 foi criado pela Mini Duck Games. Jogue seus outros jogos de habilidade no Poki: Doctor Teeth, Doctor Acorn 2, Fox Adventurer, Penalty Superstar, Rabbit Samurai e Street Ball Jam

Site: poki.com

