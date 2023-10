Fox Adventurer é um jogo de plataforma criado pela Mini Duck Games. Ajude o Sr. Fox a coletar todas as joias preciosas da floresta mágica! O Sr. Fox sempre anda em uma direção até bater em uma parede e, nesse caso, ele se vira e continua andando. Com isso considerado, vá para a floresta e comece a coletar! Salte para evitar fantasmas, espinhos e inimigos enquanto alterna entre o dia e a noite para desbloquear caminhos ocultos. Você pode até se clonar para alcançar espaços mais altos quando estiver preso! Você está pronto para uma aventura mágica como nenhuma outra?Saltar - VMudar entre dia e noite - ZClone - CRemover cópia - XFox Adventurer foi criado pela Mini Duck Games. Jogue seus outros jogos casuais no Poki: Street Ball Jam, Rabbit Samurai, doctor-acorn, Penalty Superstar e Doctor Teeth

Site: poki.com

