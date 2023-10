Stickman Hook é um jogo de habilidade onde você joga como um stickman balançando em centenas de níveis desafiadores. Este divertido e colorido jogo stickman oferece mais de 100 níveis desafiadores. Desbloqueie personagens únicos ao longo do caminho para mudar as coisas enquanto você balança. Preste atenção ao ângulo e à direção do seu swing para chegar à linha de chegada! Você consegue controlar seu swing?Muitos outros jogos Stickman foram criados devido à popularidade do gênero. Por exemplo. Stickman Fighter: Epic Battle e Stickman Army: Team Battle.Existem 100 níveis para jogar no Stickman Hook online.Stickman Hook é criado pela Madbox, uma empresa de desenvolvimento de jogos com sede na França. Jogue seus outros jogos em Poki: Idle Ants e Parkour Race

Site: poki.com

