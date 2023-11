Lute contra o exército inimigo do topo de sua torre para passar de um nível para outro. Você tem que atualizar suas armas e fortalecer sua torre para manter seus inimigos afastados e matá-los antes que eles matem você. Use bem sua atenção neste jogo, pois o inimigo vem de dois lados. Se você realmente tiver problemas, use o modo 'rage', onde você pode disparar o dobro de balas do modo normal.Stickman Army: The Resistance é um jogo HTML5 que você pode jogar em desktops e dispositivos móveis no Poki no seu navegador gratuitamente. Sobre o criador: Exército Stickman: A Resistência foi criado pela Playtouch. Eles também são os criadores de outros jogos Stickman Army: Team Battle, Stickman Army: The Defenders e Stickman Fighter.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Stickman Army: The Resistance. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.