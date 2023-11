Stickman Fighter: Mega Brawl é o melhor jogo de luta stickman criado pela Playtouch. Liberte o seu ninja interior e chute, soque e lute com espadas até a morte contra outros stickmen. Prepare-se para batalhas épicas e massivas em Stickman Fighter: Mega Brawl no Poki! Stickman Fighter: Mega Brawl é feito em HTML5, então experimente gratuitamente no seu navegador ou na web móvel Sobre o criador: Stickman Fighter: Mega Brawl foi criado pela Playtouch. Eles também são os criadores de outros jogos Stickman Army e Stickman Fighter.

Site: poki.com

