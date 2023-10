Swipe Fighter Heroes é um jogo de luta online criado pela Gamerce. Swipe Fighter Heroes apresenta oito arenas baseadas em locais do mundo real. O jogo permite que os jogadores lutem usando diferentes estilos de luta: caratê, luta livre e movimentos ninja. Ao usar equipamentos defensivos, você pode se proteger de seu oponente. Aumente o nível do seu lutador, atualize seus movimentos e colete todas as armas e torne-se o melhor herói lutador de furto.Swipe Fighter Heroes foi criado pela Gamerce, uma empresa de desenvolvimento de jogos com sede em Copenhague, Dinamarca. Você também pode jogar os jogos SoulSpark, Jumping Jaxx, Killer Snake e Time Quiz no Poki.

