Gladihoppers é um jogo de ação onde você luta em diferentes arenas como um gladiador! Escolha entre diferentes modos, como o incrível modo carreira, modo arcade, luta rápida e prática. O objetivo é sobreviver o máximo que puder. Escolha entre o Treinador, o Cirurgião, o Sacerdote e o Espião, todos com habilidades especiais para ajudá-lo na arena. Conquiste uma vitória e você ganhará bônus de fama e ouro que poderá usar para comprar atualizações para seu lutador, como armaduras e armas. Você também pode atualizar sua força, saúde e habilidades como carisma, força de vontade e saques! Continue vencendo e atualizando seu lutador para se tornar o melhor lutador da arena!Mova - c / a /s / dAtaque - teclas de setaJogue o dardo - e Mude de posição: barra de espaçoGladihoppers foi criado pela Dreamon Studios. Este é o primeiro jogo deles no Poki!

Site: poki.com

