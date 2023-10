KiX Dream Soccer é um jogo de futebol realista onde você pode provar que tem o que é preciso para se tornar campeão da Copa do Mundo! Jogue KiX Dream Soccer no Poki e desfrute de três modos de jogo diferentes: modo História, Supercopa Mundial ou Copa dos Sonhos! Leve seu time à vitória e ganhe dinheiro para gastar em novos kits, jogadores e muito mais! Para ação semelhante à FIFA, jogue KiX Dream Soccer no seu navegador gratuitamente hoje mesmo. Controles: WASD - Mover Barra de espaço - Passe/remate/desarme Sobre o criador: KiX Dream Soccer foi criado pela KiX Games.

