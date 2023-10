Piranh.io é o melhor jogo de IO subaquático criado por Kiemura! Você jogará como uma piranha no fundo do mar com uma missão: comer e destruir todas as outras piranhas. Use reforços e power-ups para derrotar outros jogadores de todo o mundo e provar quem realmente manda na água. Piranh.io oferece modos de jogo online e offline para qualquer tipo de jogador. Você está com fome de uma vitória? Controles: Rato - Mover Clique esquerdo do mouse - Boost Espaço - Use power-up Sobre o criador: Piranh.io foi criado por Kiemura, com sede na Finlândia. Ele também é o criador de Tap Roller, Picky Package e Jump Around, que será seu próximo jogo.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Piranh.io. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.