Tap Roller é um jogo de quebra-cabeça onde você toca na tela para virar o labirinto. Continue girando para colocar todas as bolas no gol! Tap Roller foi criado por Kiemura. O objetivo é simples: virar o labirinto para movimentar as bolas. Tente colocar todos eles no objetivo de passar para o próximo nível. Mas tenha cuidado, ao deixar uma bola morrer em uma rodada, você terá uma a menos para trabalhar no próximo nível. Continue girando, evite as bombas e os lasers, use as molas e veja até onde você consegue chegar! Não se esqueça de desbloquear novos personagens e temas coletando moedas! Controles: Clique - Gire o labirinto Sobre o criador: Tap Roller foi criado por Kiemura, baseado na Finlândia. Ele também é o criador de Piranh.io, Picky Package e Jump Around, que será seu próximo jogo.

Site: poki.com

