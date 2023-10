Blast Red é um jogo de habilidade onde você deve atirar nos blocos vermelhos e manter as bolas verdes na ilha. Se as bolas verdes funcionarem, você falhou no nível. Seja estratégico quanto ao bloco que você atira primeiro para controlar a queda das bolas verdes. Você pode terminar todos os níveis? Controles: Atirar - clique com o botão esquerdo do mouseGirar nível - pressionar e arrastar o mouseSobre o criador: Blast Red foi criado pela Iriysoft. Confira seus outros jogos Biker Street, Cursed Treasure, Cursed Treasure 2 e Zuma Boom no Poki!

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Blast Red. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.