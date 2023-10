Jungle Roller é um jogo de quebra-cabeça onde você tem que torcer e virar para sair da selva! Jungle Roller foi criado por Alex Harrison. No Jungle Roller, você move uma bola girando o nível. Para terminar os níveis, você deve rolar a bola sobre os pontos vermelhos, quando eles ficarem verdes você poderá passar para a próxima etapa. Portas secretas serão abertas, para que você possa prosseguir em novas partes do nível. Destranque todas as portas e remova todos os obstáculos para abrir a porta para o próximo nível. Abra caminho pela selva com Jungle Roller! Controles: Clique do mouse - gireSobre o criador: Jungle Roller foi criado por Alex Harrison, conhecido por outros jogos de quebra-cabeça como Free the Key.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Jungle Roller. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.