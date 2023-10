Bubble Shooter Heroes é um jogo de tabuleiro e jogo de tiro em bolhas em um! Jogue os dados e chegue aos diferentes destinos marcados no tabuleiro, aqui você pode jogar o jogo de atirar bolhas, abrir um baú e muito mais. Salve todos os animais e passe para o próximo. Mas preste atenção, se você pular um destino, continue rolando até alcançá-lo novamente. Depois de resgatar todos os animais, você receberá uma chave para continuar em direção ao próximo mapa. E não só os animais devem ser salvos, os dragões também! No início você pode escolher um personagem, e há diversas conquistas para coletar ao longo do caminho! Você consegue resgatar todos os animais e completar Bubble Shooter Heroes? Bubble Shooter Heroes foi criado por Rabbit Mountain. Eles são conhecidos por Aqua Thrills e Roller Coaster Builder 2. Ambos jogáveis ​​no Poki!

Site: poki.com

