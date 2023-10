Roller Coaster Builder 2 é um jogo onde você constrói suas próprias montanhas-russas e as compartilha com outras pessoas! Roller Coaster Builder 2 foi criado por Rabbit Mountain e é a segunda parcela da série Roller Coaster Builder. Crie a montanha-russa mais legal para compartilhar com o resto do mundo! Construa loopings, saca-rolhas ou crie sua própria faixa personalizada. Construa sua montanha-russa entre as montanhas, o horizonte de uma grande cidade ou entre as pirâmides egípcias! Adicione vida selvagem, ambientes destrutíveis, dinossauros e muito mais para terminar o seu nível e coloque-o online. E não se esqueça de montá-lo, é claro! Controles: Mouse - Clique para criarSobre o criador: Roller Coaster Builder 2 foi criado pela Rabbit Mountain, com sede na Bulgária. Eles são especializados em VR, incluindo títulos como Jurassic VR e VR Abyss: Sharks Sea Worlds.

