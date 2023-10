Bubble Trouble é um jogo arcade de tiro em bolhas criado por Kresimir Cvitanovic. Neste jogo seu objetivo é atirar bolhas com o diabo! Use sua pistola de espinhos para estourar todas as bolhas, das maiores às menores. Cada vez que você estoura uma bolha, ela diminuirá de tamanho, mas também será multiplicada. Corra contra o tempo, colete todas as armadilhas e power-ups que puder usar para ser o melhor neste jogo. Você tem o que é preciso para ser o melhor atirador de bolhas?Como jogar:Pressione a barra de espaço para usar sua arma de espinhos.Sobre o criador:Bubble Trouble foi criado por Kresimir Cvitanovic. Este é o primeiro jogo deles no Poki!

Site: poki.com

