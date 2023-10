Bubble Trouble 3 é um jogo arcade de tiro em bolhas, também conhecido como Bubble Struggle. Seu objetivo é explodir todas as bolas da tela com seu fiel arpão. Fique bem embaixo de uma bolha para atirar seu arpão para cima e observe a bolha se multiplicar. Agora estoure as bolhas recém-emergidas, que se multiplicarão novamente até ficarem pequenas o suficiente para serem completamente destruídas. Preste atenção para desviar das bolhas a qualquer custo, pois você perderá a rodada se uma bolha tocar em você. Há um modo para 2 jogadores na terceira parcela, então agora você pode aproveitar esta experiência com seus amigos. Este clássico jogo em flash com certeza vai parecer nostálgico.Bubble Trouble 3 foi criado por Kresimir Cvitanovic, um desenvolvedor de jogos baseado na Croácia. Jogue seus outros jogos lendários no Poki: Bubble Trouble, Bubble Trouble 2Você pode jogar Bubble Trouble 3 gratuitamente no Poki.Bubble Trouble 3 pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Bubble Trouble 3. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.