Run 3 é um jogo de corrida sem fim onde você precisa navegar com seu pequeno alienígena pelo espaço. Run 3 foi criado por Joseph Cloutier e é o terceiro jogo da série de jogos Run. Run 3 agora está disponível em HTML5, então você pode jogar sem suporte a Flash. Você pode jogar o jogo online gratuitamente no seu PC. Sua missão é simples: corra o mais longe que puder e não caia! Evite a queda de peças, buracos, armadilhas e muito mais à medida que avança de um nível para outro. Se você esbarrar nas paredes, a tela irá girar. Este jogo de ação intensa e corrida sem fim leva você a uma jornada aterrorizante por uma área altamente restrita. Você deve guiar o pequeno alienígena cinza enquanto ele atravessa territórios em constante evolução. Mova-se ao longo de qualquer parede para encontrar a rota mais segura e descubra quanto tempo você pode sobreviver!Sim, o jogo Run 3 original pode ser jogado no Poki sem Flash. Portanto, não há necessidade de flash para jogar no PC, celular e tablet!Run 3 é criado por Joseph Cloutier, radicado nos EUA. Ele também é o criador do run e do run-2. Run 3 está entre os jogos mais populares do Poki, junto com outros clássicos da web como Happy Wheels.

