Run and Gun da Mad Pixel Ltd. é uma versão moderna de um clássico jogo de tiro baseado em níveis. Sua missão é simples: derrotar seus inimigos para chegar ao chefão e passar para o próximo nível! Certifique-se de melhorar sua mira, pois você ganhará mais por cada tiro na cabeça, permitindo coletar moedas para atualizar sua armadura e armas. Mas se você errar, sua aventura de correr e atirar pode acabar! Jogue Run and Gun on Poki no seu navegador para experimentar este emocionante jogo de arcade de tiro! Controles: Mouse/barra de espaço - atirar Sobre o criador: Run and Gun foi criado pela Mad Pixel Ltd. Eles também são os criadores de Mad GunZ.

Site: poki.com

