Tap Hero é um jogo de ação interminável com tema medieval onde você precisará derrotar o máximo de soldados e inimigos que puder! Criado por Michal Walaszczyk e Boby Ilea, a equipe da APPLICATTURA, você precisará controlar o tempo do seu cavaleiro para se defender das hordas atacantes neste jogo clicker. Perca um combo e seu relógio acabará! Colete moedas para atualizar as armas e armaduras do seu herói. Com controles simples e design nostálgico de pixels, Tap Hero certamente se tornará seu mais novo vício! Jogue Tap Hero no Poki em seu navegador no desktop ou na web móvel. Controles: Barra de espaço/toque - Ataque Sobre o criador: Tap Hero foi criado por Michal Walaszczyk e Boby Ilea, equipe da APPLICATTURA, com sede na Polônia.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Tap Hero. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.