Unicycle Hero é um jogo de habilidade épico com tema olímpico criado por Unept, onde você terá que provar sua habilidade atlética em 9 eventos divertidos. Mas há uma reviravolta! Você consegue se equilibrar em seu monociclo e arremessar objetos pesados ​​ao mesmo tempo? Esse é o objetivo do Unicycle Hero no Poki. Melhore suas habilidades com melhorias para subir de nível no jogo e compre suas próprias linhas para mostrar seu estilo pessoal. Você tem o que é preciso para ser o herói do Unicycle?Espaço - Teclas ThrowArrow - MoveUnicycle Hero foi criado pela Unept, uma desenvolvedora de jogos com sede nos EUA. Jogue seus outros jogos no Poki: Into the Pit e Lava BirdVocê pode jogar Unicycle Hero gratuitamente no Poki.Unicycle Hero pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Site: poki.com

