Udder é um jogo de corrida sem fim com tema de vaca, criado pela Esthetician Labs. Prepare-se para muuuuito no Udder no Poki! Veja até onde sua vaca consegue correr sem cair. É uma loucura ter que manter o equilíbrio enquanto a vaca corre cada vez mais rápido. Jogue Udder no seu navegador e alcance uma nova pontuação alta. Quanto mais você avança, maior será o seu bônus no Udder no Poki. Controles:Qualquer tecla - RunSobre o criador:Udder é criado pela Esthetician Labs, com sede nos EUA. Eles também são os criadores do Crazy Platez.

