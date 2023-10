Golfinity é um jogo arcade de minigolfe onde você passa pelos obstáculos de cada nível para chegar à bandeira no buraco. Você mira e avalia a força do golpe arrastando o mouse. Para vencer, você precisará ser preciso nos ângulos de salto e na força que coloca na bola. Existe também um modo infinito com múltiplas dificuldades para escolher se preferir bater a bola o maior tempo possível! Tenha cuidado com golpes inúteis no modo infinito, pois você perderá pontos de saúde se errar o buraco. Você está pronto para acertar o hole-in-one? Golfinity é criado por MHP Indie Labs. Este é o primeiro jogo deles no Poki! Você pode jogar Golfinity gratuitamente no Poki. Golfinity pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Site: poki.com

