Into The Pit é um jogo arcade de ação que coloca você em combates intensos. Colete moedas derrotando inimigos para passar para a próxima fase, mas tome cuidado com as lutas contra chefes! Desvie dos inimigos e atire para limpar cada estágio enquanto pega power-ups para tornar a jogabilidade explosiva e tente sobreviver ao desafio!WASD ou teclas de seta para mover / mirar powerupsJogue no desktop ou no celular no Poki. Se você está interessado em jogos parecidos com Into the Pit, dê uma olhada em nossos Jogos Arcade. Divirta-se navegando aqui no Poki!

Site: poki.com

