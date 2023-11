Wild Bullets é um jogo arcade de ação onde você é o xerife da cidade encarregado de rastrear e derrotar os quatro chefes demônios e seus asseclas antes que toda a humanidade seja escravizada. Resgate sua bela cidade do oeste da gangue de bandidos de demônios que tem transformado seus moradores em fantoches controlados pela mente! Encontre e saqueie baús em busca de novos tipos de munição poderosa. Em seguida, colete moedas para desbloquear novos personagens ou gaste-as em atualizações. Escolha Wild Cards que concedem habilidades extras, derrote vários inimigos e encadeie combos para abrir o portal para a Terra do Demônio! Esta é uma aventura de tiro que você não vai querer perder!Mover - Teclas WASDAtirar - KPunch - LWild Bullets foi criado por BUN GUN. Confira seus outros jogos no Poki: Hoppenhelm e Dodge Blast

Site: poki.com

