Dungeon Dash é um jogo de ação e tiro no qual você mergulha no Dungeon; um lugar cheio de monstros e perigos ocultos, mas também cheio de tesouros! Você tem dois superpoderes neste jogo. A primeira é desacelerar o tempo, o que torna muito mais fácil lidar com inimigos realmente rápidos. O outro superpoder é fazer uma corrida rápida. Com o painel, você pode atirar de uma ponta a outra da sala! Isso não é apenas muito útil para se esquivar de balas, mas também atacar os inimigos também causa muitos danos. Isso também a torna uma arma muito boa. Armado com seus poderes e sua arma favorita, você terá que enfrentar sala após sala de inimigos. Você terá que derrotar todos eles antes de continuar. Seja rápido, no entanto! Se você não atirar nos inimigos na sala rápido o suficiente, o telhado desabará e o jogo terminará. Você consegue derrotar os chefes do Dash Dungeon e encontrar o tesouro?

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Dungeon Dash. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.