Duke Dashington Remastered é um jogo de plataforma onde você é um caçador de tesouros escapando rapidamente de masmorras e castelos em colapso. Cada nível dá a você 10 segundos para fugir antes que toda a sala desmorone. Portanto, examine os arredores rapidamente, determine o caminho de saída correto e corra para a liberdade! Existem 5 masmorras diferentes e 150 níveis repletos de obstáculos criativos para você resolver. A versão remasterizada adiciona uma nova masmorra chamada Crystal Cavern que não foi incluída no jogo original. Mostre-nos se você tem tudo para ser o caçador de tesouros mais famoso do mundo! Ei, o que você está esperando?! IR! 10… 9… 8…Dash - WASD ou teclas de setaDuke Dashington Remastered foi criado pela Adventure Island. Jogue seus outros jogos no Poki: Tiny Dangerous Dungeons, Heart Star, Super Dangerous Dungeons e Total Party Kill!Você pode jogar Duke Dashington Remastered gratuitamente no Poki.Duke Dashington Remastered pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets .

Site: poki.com

