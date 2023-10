Horror Dungeon 3D é um jogo de sobrevivência assustador onde você tenta escapar de um castelo assustador. Você está preso em um castelo medieval escuro e misterioso, com corredores labirínticos e portas trancadas que podem ser destrancadas com chaves antigas espalhadas pelo castelo para você encontrá-las. Admire a bela arquitetura, cantaria, pinturas e tapeçarias enquanto explora as muitas salas interessantes e emocionantes do castelo. Fique de olho nas teclas amarelas, pois você precisa de 6 delas para escapar desse pesadelo assustadoramente lindo. Ah, mais uma coisa: o castelo não está abandonado e há coisas assustadoras à espreita! Se você for pego em uma situação perigosa, use sua lanterna rapidamente se quiser escapar. Você tem coragem de coletar todas as seis chaves? Compartilhe Horror Dungeon 3D com seus amigos se você estiver com muito medo de jogar sozinho.Horror Dungeon 3D foi criado pelo Studio Laaya. Este é o primeiro jogo deles no Poki!Você pode jogar Horror Dungeon 3D gratuitamente no Poki.Horror Dungeon 3D só pode ser reproduzido no seu computador por enquanto.

Site: poki.com

