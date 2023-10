Dual Cat é um jogo de plataforma e quebra-cabeça no qual você é um gato que procura seu companheiro felino em um misterioso laboratório cheio de obstáculos. Depois de ser sequestrado por um bando de robôs misteriosos, você deve utilizar seus novos poderes para permanecer vivo e escapar da instalação perigosa que está cheia de robôs e máquinas tentando prendê-lo. Para completar um nível, você deve coletar as estrelas e depois pegar os peixes. Você tem o poder de se fingir de morto com muita eficiência. Use este poder para ficar temporariamente invencível sempre que estiver em uma situação perigosa - os inimigos atacantes simplesmente passarão por você como se você fosse um fantasma. Mas há um problema: você não pode se mover quando está se fingindo de morto. Portanto, certifique-se de desativar esse poder assim que o perigo passar e siga em frente rapidamente. Certifique-se também de explorar todos os cantos e recantos e coletar todas as três estrelas em cada nível para desbloquear o caso especial. Você consegue terminar todos os níveis em Dual Cat?Move - teclas de seta A/D ou Esquerda/DireitaUsar/Desativar Power - FRestart - RDual Cat foi criado por Seal Unicorn Games. Este é o primeiro jogo deles no Poki!Você pode jogar Dual Cat gratuitamente no Poki.Dual Cat pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Dual Cat. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.