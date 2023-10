Jelly Cat é um jogo onde você deve alimentar seu gato desenhando as linhas certas. Desenhe as formas certas para colocar seu gato na direção certa. Certifique-se de fazer as linhas mais curtas possíveis para obter uma pontuação perfeita de três biscoitos. Use o ambiente para criar as melhores falas para o seu gato. Você consegue alimentar seu gato com os melhores petiscos e obter uma pontuação perfeita em todos os níveis? Jelly Cat foi criado por Gametornado. Eles são conhecidos por Rio Rex, Short Life, Short Ride, Death Chase, Bow Mania, Parkour Jump e muito mais! Todos os jogos podem ser jogados aqui no Poki!

