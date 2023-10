Parkour Jump é o jogo de parkour definitivo, desenvolvido por Gametornado, o criador do jogo de sucesso Short Life! Em Parkour Jump, você saltará de nível em nível, realizando saltos, cambalhotas e acrobacias cada vez mais difíceis enquanto desvia dos obstáculos sangrentos ao seu redor. Jogue o jogo Parkour Jump no Poki gratuitamente em seu navegador e divirta-se! Os fãs de jogos de Parkour se divertirão muito completando o objetivo de cada nível, o que pode render dinheiro para gastar em atualizações, habilidades e muito mais. Desbloqueie novos personagens de salto parkour e personalizações para mostrar suas habilidades únicas no jogo de flip!

