Flip Runner é um jogo de parkour onde você pode fazer corridas de parkour no topo de edifícios. Vire de cima para baixo fazendo saltos frontais ou traseiros e complete todos os 39 níveis para ser o melhor corredor de parkour. Ganhe algum dinheiro para desbloquear novos personagens ou treine seu personagem atual para se tornar o melhor Flip Runner! Em Flip Runner você é um corredor de parkour. Você está parado na beira de edifícios. Primeiro você terá que mirar para onde deseja pular. Quando a seta estiver na posição desejada, clique. Enquanto estiver no ar, pressione e segure o botão esquerdo do mouse para girar até que seus pés apontem para o chão e depois solte o botão do mouse novamente. Flip Runner foi criado pela Motionvolt Games. Eles também criaram os imensamente populares Flip Master e Flip Diver no passado. Ultimamente eles também lançaram Backflipper.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Flip Runner. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.