Sausage Flip é um jogo arcade onde você experimenta o desafio único de arremessar uma salsicha com olhos arregalados. Você joga arrastando o dedo ou o mouse para trás para mirar e soltando para atirar na salsicha. Mas esteja avisado: o jogo não é tão simples quanto parece. Você precisa chegar à linha de chegada sem cair da plataforma que está cheia de objetos surpreendentes, mas muitas vezes traiçoeiros, como carros-foguete, blocos macios, engenhocas giratórias e muito mais! Conforme você continua jogando, você desbloqueará muitas skins e fantasias legais para estilizar sua salsicha como quiser. Não se esqueça de compartilhar o jogo com seus amigos e mostrar a todos quem é o melhor cachorro (quente)!Arraste o dedo ou o mouse para trás para mirar e solte para atirar.Sausage Flip é criado pela Madbox. Eles têm outros jogos de habilidade lendários no Poki: Stickman Hook, Parkour Race, Idle Ants e Zen Blocks. Você pode jogar Sausage Flip gratuitamente no Poki. Sausage Flip pode ser reproduzido em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

