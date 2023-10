Noob Hook é um jogo de habilidade baseado em física com estética em blocos. Seu objetivo é chegar inteiro à linha de chegada, sem bater em obstáculos ou cair em armadilhas. Arraste e solte o cursor ou o dedo para atirar no gancho e lançar-se para frente. Balance-se no bloco em que você está pendurado e atire o anzol no próximo bloco. Enxágue e repita até ver o destino xadrez. Tente coletar o máximo de moedas possível para desbloquear skins novas e legais para seu personagem. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos para descobrir quem consegue terminar o jogo mais rápido e ser o campeão! Arraste e solte o cursor ou o dedo para fazer o personagem voar para frente. Alcance a linha de chegada sem bater nos obstáculos para passar de nível com sucesso.Noob Hook foi criado por Vanorium. Jogue seus outros jogos de plataforma de quebra-cabeça no Poki: Noob Archer e Noob DriveVocê pode jogar Noob Hook gratuitamente no Poki.Noob Hook pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Site: poki.com

