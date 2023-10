Blumgi Rocket é um jogo de plataforma onde você dirige um carro veloz como foguete em níveis coloridos cheios de obstáculos. Suba colinas, desça encostas, atravesse túneis, montanhas e muito mais a toda velocidade! Experimente a emoção da animação em câmera lenta enquanto você dispara seus foguetes. Quanto mais tempo você mantiver pressionado o botão do foguete, mais poderosamente você será impulsionado. Quando estiver no ar, faça acrobacias para terminar o nível mais rápido e impressionar seus fãs. Desbloqueie novas skins de veículos progredindo no jogo e terminando todos os níveis. Com que rapidez você consegue terminar o Blumgi Rocket e dominar este jogo?Drive - teclas de seta W/S ou para cima/para baixoRocket - barra de espaçoDrive - ARocket - DBlumgi Rocket foi criado por Blumgi. Este é o primeiro jogo deles no Poki! Você pode jogar Blumgi Rocket sem baixar ou instalar gratuitamente usando seu desktop e dispositivos móveis no Poki.Sim. Você pode desbloquear novas skins e novos veículos coloridos no Blumgi Rocket.

